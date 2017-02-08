Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28696691/
8 февраля 2017, 0:29 | Биатлон | Чемпионат.com

Мириам Гёсснер досрочно завершила сезон и перенесёт операцию

Двукратная чемпионка мира по биатлону в эстафетных гонках немка Мириам Гёсснер досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, приходится сообщить, что в этом сезоне я больше не выступлю. Мне придётся перенести операцию из-за воспаления», — написала Гёсснер на своей странице в сети «Инстаграм».

Напомним, что спортсменка не попала в состав сборной Германии на чемпионат мира в Хохфильцене, а её лучшим результатом в текущем сезоне в гонках Кубка мира было 10-е место на этапе в Поклюке.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России