Мириам Гёсснер досрочно завершила сезон и перенесёт операцию
Двукратная чемпионка мира по биатлону в эстафетных гонках немка Мириам Гёсснер досрочно завершила сезон
из-за проблем со здоровьем.
«К сожалению, приходится сообщить, что в этом сезоне я больше не выступлю. Мне придётся перенести операцию
Напомним, что спортсменка не попала в состав сборной Германии на чемпионат мира в Хохфильцене, а её лучшим результатом в текущем сезоне в гонках Кубка мира было 10-е место на этапе в Поклюке.
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