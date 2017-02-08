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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
8 февраля 2017, 0:39 | Биатлон | Чемпионат.com

Свендсен: Превосходство Фуркада надо мной расстраивает и мотивирует одновременно

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен рассказал о своих целях на чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене, стартующий 9 февраля.

«Не так давно я посмотрел статистику на сайте IBU, где написано, что у Бьорндалена 57 медалей с чемпионатов мира, у Рикко Гросса — 28, а у нас со Свеном Фишером — по 26. Таким образом, я могу уже после этого чемпионата выйти на второе место, хотя Мартен Фуркад отстаёт от меня только на две медали.

У меня была неоптимальная летняя и осенняя подготовка, поэтому я выступаю не на максимуме. В целом сезон складывается неплохо, но я не могу быть полностью удовлетворён, потому что хочу быть среди лучших и бороться с Фуркадом. Тот факт, что он превосходит меня, и расстраивает, и мотивирует одновременно. У меня есть стимул работать ещё усерднее», — приводит слова Свендсена Adressa.
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