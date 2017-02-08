Свендсен: Превосходство Фуркада надо мной расстраивает и мотивирует одновременно

«Не так давно я посмотрел статистику на сайте IBU, где написано, что у Бьорндалена 57 медалей с чемпионатов мира, у Рикко Гросса — 28, а у нас со Свеном Фишером — по 26. Таким образом, я могу уже после этого чемпионата выйти на второе место, хотя Мартен Фуркад отстаёт от меня только на две медали.



У меня была неоптимальная летняя и осенняя подготовка, поэтому я выступаю не на максимуме. В целом сезон складывается неплохо, но я не могу быть полностью удовлетворён, потому что хочу быть среди лучших и бороться с Фуркадом. Тот факт, что он превосходит меня, и расстраивает, и мотивирует одновременно. У меня есть стимул работать ещё усерднее», — приводит слова Свендсена Adressa.