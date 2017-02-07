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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28696406/
7 февраля 2017, 23:28 | Биатлон | ТАСС

IBU может сократить квоты для стран в случае частых нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) может сократить квоты для национальных сборных в случае неоднократных нарушений антидопинговых правил. Об этом заявил президент организации Андерс Бессеберг, чьи слова приводит газета Aftenposten.

Ранее более 170 биатлонистов в из разных стран подписали документ с требованиями от IBU более жестких мер по борьбе с допингом. Увеличить
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За день до старта чемпионата мира в Хохфильцене, 8 февраля, пройдет внеочередной конгресс IBU, на котором будут обсуждаться изменения в антидопинговых правилах.

«Не исключено, что конгресс может принять решение о сокращении квот для национальных сборных в случае частых нарушений антидопинговых правил, также возможно увеличение денежного штрафа до €1 млн. Эти изменения могут вступить в силу только со следующего сезона», — заявил Бессеберг.

Ранее более 170 биатлонистов в из разных стран подписали документ с требованиями от IBU более жестких мер по борьбе с допингом, в том числе увеличения штрафа за допинг с €200 тысяч евро до €1 млн.
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