«У Шипулина безграмотный тренер — Крючков. Я вообще считаю, что капитан сборной не имеет морального права тренироваться отдельно от команды. Деньги на подготовку Шипулина тратит государство, причём деньги немаленькие. Если он хочет тренироваться самостоятельно, пусть расходует свои кровные или ищет спонсоров. И тогда не будет никаких претензий.



Знаете что, я тоже был молодым. Но, когда женился, готовился вместе с командой. А жена по возможности приезжала на сборы. И ничего, выдержал — 11 раз становился чемпионом мира и четырежды побеждал в эстафетах на Олимпийских играх. Когда тренируешься самостоятельно, невольно даёшь себе поблажку. А в сборной есть главный тренер, там особо не забалуешь», — приводит слова Тихонова eg.ru.