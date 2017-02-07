Анатолий Хованцев: Фуркад может ошибиться в Хохфильцене
Экс-тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился с «СЭ» своим видением перспектив нашей команды на чемпионате мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Чего ждете от нашей команды в Хохфильцене?
— Если говорить о позитиве, то это, прежде всего, мужская команда — у нее есть шансы завоевывать медали в каждой гонке. В начале чемпионата — смешанная эстафета. Состав у нас хороший, хотя я не знаю, кого тренеры планируют поставить. Если поставят Старых, и она будет так же работать и бежать, как на чемпионате Европы, то и женская часть тоже окажется неплохая. Что касается личных гонок — надежда на Шипулина и Бабикова, спринт и пасьют прежде всего. Не знаю, в каком состоянии Гараничев. В индивидуальной гонке и
— А что скажите о перспективах российских девушек?
— Им нужно не провалиться в спринте, очень хорошо и быстро стрелять в преследовании, чтобы иметь шансы на медали, а соперницы должны ошибаться — ведь мы пока еще уступаем в скорости. На индивидуальную гонку надежд больше. Что касается эстафет, то только точная быстрая стрельба может нам дать шансы на медаль.
НАШИ ГОНКИ И НАШИ ФАВОРИТЫ
— Шипулин в очередной раз едет на главный старт лидером сборной…
— Антон все время на хорошем уровне. Думаю, что тренеры сделали правильные выводы после Кубка мира, дали ему возможность хорошо восстановиться и подготовиться. На него ляжет бремя ответственности во всех гонках — дай бог, чтобы он выдержал. У Шипулина и у того же Бабикова скорость есть… К тому же до старта было время для того, чтобы нормально откататься и выйти на старт с желанием биться.
КОСЫЕ ВЗГЛЯДЫ
— Поговорим об Александре Логинове, который вернулся в спорт после дисквалификации.
— Логинов показал очень хороший результат на чемпионате Европы, хоть и не в такой сильной компании, но все равно, его скорость внушает надежду, что он не потеряется на чемпионате мира. Главное, чтобы он психологически был готов стартовать.
— Полагаю,
— Безусловно, она должна помочь команде. Прежде всего, в эстафете, да и в личных гонках. Ребята должны выдержать давление после отбытия наказания за допинг. Не все будут рады их возвращению. Будут косые взгляды… Они должны отбросить все, работать, как они могут, не думая о том, что можно подвести команду снова. Мое мнение — люди отбыли наказание, которое есть в правилах, почему же они не могут стартовать? А по ходу выдумывать
— Слепцова сможет вернуться на свой прежний уровень?
— По Светлане вопрос сложный. Конечно, не будет такого, чтобы вдруг показать время, близкое к лидерам. Но надо отработать так, как она работала на российских стартах или на чемпионате Европы, и будет нормальный результат.
— Акимова в этом году выиграла первые медали Кубка мира. Способна удивить в Хохфильцене?
— Она близка к элитным спортсменам. Главное, чтобы не захлестнуло желание показать результат, который был. Надо работать как на тренировке. И это касается, прежде всего, стрельбы. А ноги у нее неплохие, она может бежать достаточно быстро.
НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ ПРО ДОМРАЧЕВУ
— Фуркад и Дальмайер в этом сезоне выдали серию побед на Кубке мира, ни в одной гонке не выпав из десятки сильнейших. Они — абсолютные фавориты чемпионата мира?
— Фуркада показывает стабильные результаты. А претендентов на победу больше — это и Свендсен, и Шипулин, и Бе. Есть по одному фавориту и в Австрии, и в Италии. Все зависит от финальной подготовки. Чем больше спортсменов из разных стран выйдут на старт в идеальном состоянии, тем больше проблем будет у Фуркада. А мы знаем, что он ошибается, мы это видели. У Дальмайер конкурентов меньше. Но мы не сказали про Мякяряйнен — она сильнее Дальмайер на лыжне. Есть Коукалова, железная леди, которая стреляет очень стабильно. Не надо забывать и про Домрачеву. У нее заложена хорошая базовая подготовка, и перерыв до старта позволит ей сделать скачок вперед.
— То есть от Домрачевой надо ждать сюрпризов?
— Конечно! Также есть шансы и у итальянки Вирер, которая очень быстро и хорошо стреляет. Есть еще
ЧТО РЕШИТ КОНГРЕСС IBU?
— В среду состоится внеочередной конгресс IBU, где будет обсуждаться предложение спортсменов ужесточить правила наказания за допинг. Как вы к этому относитесь?
— Я лично вижу здесь палку о двух концах. А вдруг закрадется
ЮРЛОВА ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
— Какова ситуация с возвращением в строй вашей подопечной Екатерины Юрловой? Не переживает ли она, что не выступает на чемпионате мира?
— Я просил, чтобы она не торопила события. Мы планируем попробовать участвовать в последних стартах сезона, если ей это доверят. На этапе Кубка IBU или последнем этапе Кубка мира. Выходить, конечно, на чемпионат мира было бы сложно, в нашей команде всегда большая конкуренция. Но то, что у Кати есть огромное желание и она тренируется мотивированно, чтобы и в этом сезоне попытаться показать
— То есть занимается уже в полную силу?
— Да. Оценить ее состояние можно только на соревнованиях. Уже можно говорить, что она пришла в свои кондиции. Прежде всего, это состояние мышц, для этого нужно было время. Не все одинаково же переносят восстановление после родов. Но у Кати все идет по нормальному графику.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter