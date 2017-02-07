Двукратная чемпионка ОИ по биатлону Нойнер требует дисквалифицировать сборные за допинг

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«Некоторые считают, что нужно полностью дисквалифицировать сборные с систематическими допинговыми проблемами, — заявила 12-кратная чемпионка мира. — И это правильный путь, в противном случае ничего не изменится».

«Я думаю, что необходимо ужесточить наказание за допинг, раз это постоянно происходит, — добавила трехкратная обладательница Кубка мира. — Ты начинаешь себя плохо чувствовать, если борешься за “чистый” спорт, а в итоге всплывает информация о многочисленных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами».

За день до старта чемпионата мира в Хохфильцене, 8 февраля, пройдет внеочередной конгресс IBU, на котором будут обсуждаться изменения в антидопинговых правилах.

Ранее биатлонисты по инициативе двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада выдвинули в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.