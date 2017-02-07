Резцова: Если скажу, что в эстафету надо ставить Виролайнен, то меня все убьют

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«На смешанную эстафету у мужчин я бы поставила Волкова и Шипулина. У женщин… Если скажу, что Виролайнен, то меня все убьют! Но её не поставят 100%. Тогда поставила бы Старых и Акимову. Таким вижу оптимальный состав сборной России на смешанную эстафету», — рассказала Резцова корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.