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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
7 февраля 2017, 20:04 | Биатлон | Чемпионат.com

Резцова: Если скажу, что в эстафету надо ставить Виролайнен, то меня все убьют

Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, каким, на её взгляд, является оптимальный состав сборной России на смешанную эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене, которая состоится в четверг, 9 февраля.

Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса <span class=error>Резцова</span> рассказала каким на её взгляд является оптимальный состав сборной России на смешанную эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене которая состоится в четверг 9 февраля. Увеличить
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«На смешанную эстафету у мужчин я бы поставила Волкова и Шипулина. У женщин… Если скажу, что Виролайнен, то меня все убьют! Но её не поставят 100%. Тогда поставила бы Старых и Акимову. Таким вижу оптимальный состав сборной России на смешанную эстафету», — рассказала Резцова корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.
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