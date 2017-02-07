Уши Дизль: Биатлон остается одним из самых «чистых» видов спорта
Двукратная олимпийская чемпионка немка Уши Дизль считает, что биатлон остается одним из наиболее чистых от допинга видов спорта. По ее словам, допинговые скандалы не должны повлиять на имидж биатлона.
— Я не стану давать руку на отсечение, но совершенно уверена в том, что биатлон остается очень «чистым» видом спорта, — цитирует Rheinischen Post Дизль. — Но я могу понять недоверие некоторых спортсменов.
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