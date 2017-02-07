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7 февраля 2017, 19:24 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Уши Дизль: Биатлон остается одним из самых «чистых» видов спорта

Двукратная олимпийская чемпионка немка Уши Дизль считает, что биатлон остается одним из наиболее чистых от допинга видов спорта. По ее словам, допинговые скандалы не должны повлиять на имидж биатлона.

— Я не стану давать руку на отсечение, но совершенно уверена в том, что биатлон остается очень «чистым» видом спорта, — цитирует Rheinischen Post Дизль. — Но я могу понять недоверие некоторых спортсменов.
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Двукратная чемпионка ОИ по биатлону Нойнер требует дисквалифицировать сборные за допинг

Двукратная чемпионка ОИ по биатлону Нойнер требует дисквалифицировать сборные за допинг

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Магдалена Нойнер выступила за отстранение сборных за систематическое нарушение антидопинговых правил. Слова спортсменки приводит портал Sport1.de со ссылкой на газету Stuttgarter Zeitung.
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