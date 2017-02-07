Дорен-Абер и Мартен Фуркад — в составе сборной Франции на смешанную эстафету на чемпионате мира
Стал известен состав сборной Франции на смешанную эстафету — первую гонку в рамках чемпионате мира, информирует
пресс-служба IBU.
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На старт выйдут Анаис Шевалье (9-е место в общем зачете Кубка мира), Мари
Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене стартует смешанной эстафетой в четверг, 9 февраля.
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