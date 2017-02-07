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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
7 февраля 2017, 19:06 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дорен-Абер и Мартен Фуркад — в составе сборной Франции на смешанную эстафету на чемпионате мира

Стал известен состав сборной Франции на смешанную эстафету — первую гонку в рамках чемпионате мира, информирует пресс-служба IBU.

Стал известен состав сборной Франции на смешанную эстафету — первую гонку в рамках чемпионате мира. Увеличить
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На старт выйдут Анаис Шевалье (9-е место в общем зачете Кубка мира), Мари Дорен-Абер (4-е место), Кантен Фийон Майе (14-е место) и Мартен Фуркад (первое место).

Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене стартует смешанной эстафетой в четверг, 9 февраля.
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