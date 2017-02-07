Чепиков: Биатлонистки РФ могут «выстрелить» на ЧМ, но о стабильности речи не идет

Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля. В нынешнем сезоне из россиянок только Татьяна Акимова выигрывала медали (золото и бронзу) на этапах Кубка мира.

«Наши девочки на чемпионате мира могут “выстрелить”, как это делала Таня Акимова, показать результат, но когда, как говорится, все звезды сойдутся. Но о стабильности говорить не приходится. Надо анализировать тренерскому штабу подготовку. Видно, что что-то не получается. У нас же много талантливых юниорок, я их сам видел на первенстве России. Надо селекцию лучше проводить и, самое главное, как мне кажется, лучше вести подготовку», — сказал Чепиков по телефону.

Он отметил, что трасса в Хохфильцене подходит россиянам больше, чем в норвежском Холменколлене, где чемпионат мира проходил в прошлом году. На мировом первенстве-2016 россияне не выиграли ни одной медали в 11 гонках.

«Хохфильцен предпочтительнее для нашей команды, чем Холменколлен, где проходил прошлогодний чемпионат мира. Наша команда исторически выступает лучше на высокогорье. Видно, что в этом сезоне и у Антона Шипулина, и у всей мужской команды подготовка более сбалансированная», — полагает эксперт.