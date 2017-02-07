Алябьев: Тренеры не должны бояться ставить Логинова на ЧМ

Чемпионат мира пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля. В состав мужской сборной России включены отбывший дисквалификацию Логинов, Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин. У женщин на турнире выступят Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова и Ирина Старых, у которой также закончился срок дисквалификации.

«Логинов — это очень хороший парень. Главное, чтобы не боялись поставить его. Это надо сделать! Он настолько сейчас все хорошо делает — с выдержкой, четко, хорошо стреляет. Видно, что парень настроен на хороший результат. На мой взгляд, Логинов должен показать хороший результат, — сказал Алябьев по телефону. — Да, у девчонок с медалями будет посложнее, а вот хотелось бы, чтобы ребята парочку золотых медалей зацепили. В первую очередь, в эстафете. У нас команда очень хороша. Правильная цель — золото, и бороться они вполне могут».

«В индивидуальных дисциплинах будет посложнее, но и там ребята способны бороться. А то, что было в прошлом году, печально и позорно. Сейчас у Рикко Гросса в плане на предолимпийский сезон две золотые медали чемпионата мира, — продолжил он. — Шансы есть. Главное, чтобы никого не боялись. При этом многие спортсмены функционально все подготовлены примерно одинаково, и важен психологический фактор».

На мировом первенстве 2016 года сборная России показала свой худший результат в истории, не завоевав медалей в норвежском Холменколлене.