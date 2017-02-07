Шемпп: Логинов и Старых отбыли дисквалификации и вернулись в биатлон, всё по правилам

Ранее было объявлено, что Логинов и Старых включены в состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. В январе Логинов на чемпионате Европы завоевал три золотых медали и одну серебряную. Старых, отбывшая трехлетнюю дисквалификацию, на чемпионате Европы выиграла три золота и одну бронзу.

«Всё в соответствии с правилами. Двое спортсменов (Логинов и Старых) были отстранены, отбыли дисквалификации и получили право вернуться к соревнованиям. Таковы правила», — цитирует Шемппа Sport.de.

Ранее негативно в адрес Логинова высказались норвежский биатлонист Иоханнес Бё и лидер общего зачета Кубка мира-2016/17 француз Мартен Фуркад. Бё заявил, что «участие россиянина в чемпионате мира по биатлону — это глупость и нехорошо для спорта». Фуркад, в свою очередь, под поздравлением Логинова с 25-летием от Союза биатлонистов России (СБР) в официальном аккаунте в сети Instagram оставил комментарий, в котором назвал двухлетнюю дисквалификацию россиянина «одним из лучших его трофеев». Позже комментарий был удален.

Чемпионат мира-2017 в Хохфильцене пройдет с 9 по 19 февраля.