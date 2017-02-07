Пройс пропустит чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс не сможет выступить на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия)
из-за болезни.
Соревнования пройдут с 9 по 19 февраля. Уже известно, что в спринтерской гонке Пройс заменит Надин Хорхлер.
«Очень жаль, что я не смогу выступить на чемпионате мира. После всех проблем со здоровьем я думала, что смогу набрать форму к чемпионату мира. Поначалу всё было хорошо, но потом случился рецидив. Я поняла, что всё ещё не вылечилась и продолжать подготовку не имеет смысла», — цитирует Пройс Sport1.
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