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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
7 февраля 2017, 12:33 | Биатлон | Чемпионат.com

Пройс пропустит чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс не сможет выступить на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия) из-за болезни.

Соревнования пройдут с 9 по 19 февраля. Уже известно, что в спринтерской гонке Пройс заменит Надин Хорхлер.

«Очень жаль, что я не смогу выступить на чемпионате мира. После всех проблем со здоровьем я думала, что смогу набрать форму к чемпионату мира. Поначалу всё было хорошо, но потом случился рецидив. Я поняла, что всё ещё не вылечилась и продолжать подготовку не имеет смысла», — цитирует Пройс Sport1.
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