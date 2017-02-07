Вишневская о втором «золоте»: Хотелось завершить Универсиаду на мажорной ноте
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская прокомментировала корреспонденту Vesti.kz свою вторую золотую медаль зимней Универсиады-2017 в Алматы, завоеванную в
масс-старте на 12,5 километра.
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«Хотелось завершить Универсиаду на мажорной ноте. Сегодня получилось набрать хороший темп и удачно отстреляться на огневых рубежах. Допустила всего один промах. Благодарю всех, кто поддерживал меня на протяжении всей Универсиады», — отметила Вишневская.
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Для Вишневской это вторая награда высшей пробы на текущих соревнованиях. Ранее она стала первой в спринтерской гонке на 7,5 километра.
На данный момент в медальном зачете лидирует Россия — 57 наград (23 золотых, 21 серебряных и 13 бронзовых). На втором месте располагается Казахстан — 28 (11+6+11). Третьей идет Южная Корея, которая за два последних дня заметно сократила отставание от хозяев соревнований — 17 (8+4+5).
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