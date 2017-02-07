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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
7 февраля 2017, 10:48 | Биатлон | Р-Спорт

Мутко призвал тренеров женской сборной России по биатлону дать результат на ЧМ-2017

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко призвал тренерский штаб женской сборной России по биатлону дать результат на чемпионате мира.

Чемпионат мира-2017 по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

«У девчонок хочется увидеть новых лидеров сборной, — сказал Мутко агентству “Р-Спорт” по телефону. — Сейчас любая команда может выстрелить. А тренерам хочу пожелать, чтобы работали и давали результат, а не рассказывали нам после каждой гонки, почему ничего не получилось. Никто не собирается гадать и смотреть на специалистов, которые не дают результата».

В текущем сезоне лишь одна россиянка — Татьяна Акимова — смогла подняться на подиум на этапе Кубка мира. Акимова выиграла спринт и заняла третье место в гонке преследования в чешском Нове-Место.
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