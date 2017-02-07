Мутко призвал тренеров женской сборной России по биатлону дать результат на ЧМ-2017

Чемпионат мира-2017 по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

«У девчонок хочется увидеть новых лидеров сборной, — сказал Мутко агентству “Р-Спорт” по телефону. — Сейчас любая команда может выстрелить. А тренерам хочу пожелать, чтобы работали и давали результат, а не рассказывали нам после каждой гонки, почему ничего не получилось. Никто не собирается гадать и смотреть на специалистов, которые не дают результата».