Мутко: Сборная РФ по биатлону на ЧМ должна показать свой уровень и держать его до ОИ
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Мужская сборная России по биатлону должна показать на чемпионате мира в Хохфильцене свой уровень и держать его до Олимпиады 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене пройдет с 9 по 19 февраля. Олимпийские игры в корейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
«Наши ребята уже там, в Хохфильцене. Я разговаривал с ними подробно перед отлетом, — сказал Мутко по телефону. — Конечно, чемпионат мира — важное событие, но нельзя забывать и про Олимпиаду. Хочется, чтобы мы на чемпионате мира уже вышли на
Мутко также пожелал удачи вернувшемуся в сборную России Александру Логинову, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.
«Хочу пожелать удачи Логинову. Такое давление на него было, но он признал свою вину, отбыл наказание, а сейчас нужно всем все доказывать результатами», — добавил собеседник агентства.
Логинову 31 января исполнилось 25 лет. Союз биатлонистов России (СБР) в своем аккаунте в сети Instagram поздравил россиянина с днем рождения. Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад был одним из первых, кто оставил комментарий под поздравлением. «И еще у него было двухлетнее отстранение за ЭПО. Не забывайте об этом одном из лучших трофеев», — написал Фуркад. Другие пользователи раскритиковали французского биатлониста за его комментарий, и спустя некоторое время Фуркад удалил свою запись.
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