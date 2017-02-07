Мутко: Сборная РФ по биатлону на ЧМ должна показать свой уровень и держать его до ОИ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене пройдет с 9 по 19 февраля. Олимпийские игры в корейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

«Наши ребята уже там, в Хохфильцене. Я разговаривал с ними подробно перед отлетом, — сказал Мутко по телефону. — Конечно, чемпионат мира — важное событие, но нельзя забывать и про Олимпиаду. Хочется, чтобы мы на чемпионате мира уже вышли на какой-то уровень, который держали бы до Игр в Пхенчхане. Хочется увидеть костяк команды. Речь даже не о медалях, а о самом выступлении ребят. Вот есть у нас Антон Шипулин. Хочется, чтобы он стал маститым лидером сборной, чтобы наши олимпийцы (Евгений) Гараничев, (Алексей) Волков, (Дмитрий) Малышко заняли свой уровень, показывали то, на что способны».

Мутко также пожелал удачи вернувшемуся в сборную России Александру Логинову, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

«Хочу пожелать удачи Логинову. Такое давление на него было, но он признал свою вину, отбыл наказание, а сейчас нужно всем все доказывать результатами», — добавил собеседник агентства.

Логинову 31 января исполнилось 25 лет. Союз биатлонистов России (СБР) в своем аккаунте в сети Instagram поздравил россиянина с днем рождения. Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад был одним из первых, кто оставил комментарий под поздравлением. «И еще у него было двухлетнее отстранение за ЭПО. Не забывайте об этом одном из лучших трофеев», — написал Фуркад. Другие пользователи раскритиковали французского биатлониста за его комментарий, и спустя некоторое время Фуркад удалил свою запись.