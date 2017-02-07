Бронзовый призер Универсиады Куклина из-за проблем со здоровьем могла не выйти на старт

Куклина преодолела дистанцию 12,5 км за 37 минут 28,5 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Победительницей с результатом 36.15,4 (один промах) стала Галина Вишневская из Казахстана. Второе место осталось за украинкой Яной Бондарь (+1.10,3, пять промахов).

«Я довольна тем, как выступила на этой Универсиаде, но она далась мне тяжело, — призналась Куклина. — С первого дня состояние моего здоровья не особо хорошее, и сегодня думали с тренером, выходить ли вообще на эту гонку. Но все-таки решили стартовать, и, как оказалось, все сложилось хорошо».

На завершившихся соревнованиях Куклина также заняла первое место в смешанной эстафете и третье — в гонке преследования.

«Да, мне не удалось выиграть здесь золото в личных гонках, но никакой обиды я не испытываю, учитывая мое сегодняшнее состояние, — продолжила Куклина. — Хотя я рассчитывала показать здесь более высокие результаты. Весной буду заниматься своим здоровьем и потом начну готовиться к новому сезону».