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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28686244/
7 февраля 2017, 9:56 | Биатлон | ТАСС

Российская биатлонистка Куклина стала третьей в масс-старте на Универсиаде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Лариса Куклина завоевала бронзу в масс-старте на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 37 минут 28,5 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

<em>МОСКВА 7 февраля. /ТАСС/. </em>Российская <span class=error>биатлонистка</span> Лариса <span class=error>Куклина</span> завоевала бронзу в <nobr>масс-старте</nobr> на Универсиаде которая проходит в <nobr>Алма-Ате.</nobr> Спортсменка преодолела дистанцию 125 км за 37 минут 285 секунды допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Увеличить
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Победительницей с результатом 36.15,4 (один промах) стала Галина Вишневская из Казахстана. Второе место осталось за украинкой Яной Бондарь (+1.10,3, пять промахов).

Универсиада завершится 8 февраля.
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