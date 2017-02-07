Биатлонистка Вишневская выиграла второе «золото» Универсиады-2017
На зимней Универсиаде-2017 в Алматы состоялся
масс-старт биатлонисток с четырьмя огневыми рубежами, сообщает Sports.kz.
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Быстрее и точнее всех была казахстанка Галина Вишневская, «серебро» досталось украинке Яна Бондарь, бронзовая медаль — у россиянки Ларисы Куклиной.
Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Биатлон. Женщины.
1. Галина Вишневская (Казахстан) — 36:15.4 (0+0+0+1)
2. Яна Бондарь (Украина) — +1:02.3 (0+0+3+2)
3. Лариса Куклина (Россия) — +1:13.1 (0+0+0+2).
4. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +1:27.0 (0+2+0+1)
5. Дарья Усанова (Казахстан) — +2:10.9 (0+1+1+4)
13. Александра Сасина (Казахстан) — +4:22.8 (0+0+3+1)
15. Анастасия Кондратьева (Казахстан) — +5:41.7 (2+1+2+1).
DNF. Алина Райкова (Казахстан).
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