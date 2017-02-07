Более 250 юных биатлонистов соберет областной турнир «Снежный снайпер» в Новогрудке
7 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 250 юных биатлонистов со всех районов Гродненского региона соберет турнир «Снежный снайпер» в Новогрудке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в
учебно-методическом центре физического воспитания населения управления спорта и туризма облисполкома.
Областные соревнования пройдут
«Свои команды представили все районы региона. В трех возрастных группах выступят более 250 спортсменов», — отметили в
«По итогам соревнований будет сформирована команда Гродненской области для участия в республиканском турнире, который вскоре пройдет на базе спорткомплекса «Раубичи», — рассказали в центре. Там подчеркнули, что в последние годы биатлонисты из Гродненской области неплохо проявляют себя на уровне страны. В 2016 году в младшей возрастной группе на счету команды региона второе место. Ранее она также поднималась на пьедестал почета.
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