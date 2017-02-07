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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28685182/
7 февраля 2017, 9:01 | Биатлон | БЕЛТА

Более 250 юных биатлонистов соберет областной турнир «Снежный снайпер» в Новогрудке

7 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 250 юных биатлонистов со всех районов Гродненского региона соберет турнир «Снежный снайпер» в Новогрудке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учебно-методическом центре физического воспитания населения управления спорта и туризма облисполкома.

Областные соревнования пройдут 7—8 февраля на базе спортивно-биатлонного комплекса «Селец» под Новогрудком.

«Свои команды представили все районы региона. В трех возрастных группах выступят более 250 спортсменов», — отметили в учебно-методическом центре физического воспитания населения. Самыми молодыми участниками станут ребята 2005−2006 годов рождения: им надо будет преодолеть три круга по 600 м с двумя огневыми рубежами. Спортсмены 13−14 лет пробегут три круга по 800 м и также дважды посетят огневые рубежи. В возрастной группе 2001−2002 годов рождения гонка предусматривает три круга по 1 км и два огневых рубежа. Стрелять спортсмены будут из пневматических винтовок.

«По итогам соревнований будет сформирована команда Гродненской области для участия в республиканском турнире, который вскоре пройдет на базе спорткомплекса «Раубичи», — рассказали в центре. Там подчеркнули, что в последние годы биатлонисты из Гродненской области неплохо проявляют себя на уровне страны. В 2016 году в младшей возрастной группе на счету команды региона второе место. Ранее она также поднималась на пьедестал почета.

В учебно-методическом центре физического воспитания населения отметили, что в Новогрудском районе создана хорошая база для подготовки спортсменов. Регулярно биатлонистов в сборную области делегируют также Ивьевский, Щучинский, Сморгонский, Дятловский и Свислочский районы.

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