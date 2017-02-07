Аликин: Тихонов повторяется и говорит то же самое по кругу
Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал заявление бывшего президента СБР Александра Тихонова о том, что многие российские биатлонисты не оправдали вложенные в них средства.
«Это уже старая история. Просто Тихонов повторяется, то же самое по кругу. Говорит одно и то же про меня, Круглова, Чудова. Там ситуация была следующая. Когда я пришёл на тренерскую работу в сборную России, члены сборной были недовольны, что при президенте союза биатлонистов Тихонове спортсменам приходилось заклеивать логотипы спонсора на экипировке. Ребята хотели всё узаконить, чтобы и им
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