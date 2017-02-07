«Дарья Виролайнен заслуженно попала на чемпионат мира»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

С 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене пройдет чемпионат мира по биатлону. После провала на прошлогоднем мировом первенстве, где сборная России впервые в истории осталась без медалей, наши спортсмены горят желанием реабилитироваться.

На первых шести этапах Кубка мира сезона-2016/17 сборная России выиграла 14 медалей, 12 из которых достались мужской команде. Женская сборная ограничилась всего двумя подиумами, оба из которых — на счету Татьяны Акимовой. Компанию Акимовой в заявке сборной на чемпионат мира составили Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова и Ирина Старых. О физической форме наших спортсменок и шансах команды на медали корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву рассказал старший тренер женской сборной России Виталий Норицын.

— В состав женской сборной на чемпионат мира попали шесть спортсменок. Чья кандидатура вызвала наибольшее количество вопросов?

— В целом мы следовали критериям отбора СБР. Три спортсменки — Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова — выполнили норматив через участие в Кубке мира, Светлана Слепцова и Ирина Старых успешно выступили на чемпионате Европы. В конкуренции с биатлонистками, которые постоянно участвуют в этапах Кубка мира — Анастасией Меркушиной и Юлией Джима, — они смотрелись очень здорово. Дарью Виролайнен включили в состав тренерским решением. Думаю, после ее второго места в спринте и победы в пасьюте на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли вопросов ни у кого не осталось.

— При этом Виролайнен не вызывалась ни на один из этапов Кубка мира…

— Да, но она показывала стабильные результаты в Кубке IBU. Практически все гонки она заканчивала в тройке призеров, возглавляя общий зачет Кубка IBU. Даша обрела стабильность, и нас это радует. Мы хотели привлечь Виролайнен на 6-й этап Кубка мира в Антхольце, но решили дать ей возможность спокойно подготовиться к чемпионату Европы. Там она выступила довольно неплохо, хоть и не выиграла медаль в индивидуальной гонке. Так что ее попадание на чемпионат мира вполне заслуженно.

— Многие эксперты ждали в составе Светлану Миронову, Викторию Сливко или Ульяну Кайшеву. Они пока не готовы к столь крупному старту?

— Они еще молоды, и у них всё впереди. В этом году мы дали Сливко возможность поучаствовать в эстафете Кубка мира, набраться опыта. Кайшева участвовала в трех этапах Кубка мира, но показала не самые лучшие результаты. Тем не менее обе спортсменки получили бесценный опыт — посоревновались с лучшими биатлонистками мира, оценили и себя, и уровень, к которому им надо стремиться. Что касается Мироновой, то у нее отличная физическая подготовка. Еще будучи юниором, Света отличалась высокой скоростью, но со стрельбой стабильности у нее пока нет. И так уже не первый год. Однако тренерский штаб много работает с ней и не собирается списывать со счетов.

— Основные надежды на ЧМ возлагаются на Татьяну Акимову. В какой форме она подходит к старту?

— В январе у нас был очень тяжелый блок. Три этапа Кубка мира шли друг за другом, и Татьяна выступала практически без отдыха. Тем не менее к чемпионату мира ей удалось восстановиться. Мы делаем подводящую работу, и она смотрится очень хорошо. Никаких проблем быть не должно. .

— Как вы оцениваете ее психологический настрой перед стартами?

— Я думаю, все девушки понимают высокую ответственность, но не перегружают себя лишними мыслями. .

— В прессе активно обсуждалась целесообразность приглашения Ирины Старых, недавно отбывшей трехлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Как она чувствует себя в такой обстановке?

— Какого-то изменения в психологии Старых я не заметил. У нее сильный характер, она концентрируется исключительно на гонках. Что касается ситуации в целом — она уже понесла свое наказание и выступает на соревнованиях абсолютно «чистой».

— Ирина Старых и Светлана Слепцова смогут сохранить ту блестящую форму, которую набрали на чемпионате Европы?

— Я уверен в этом. За столь короткий период нельзя растерять кондиции. Тем более если речь идет об опытных спортсменках. Они покажут тот же уровень, что и на чемпионате Европы. Посмотрим, хватит ли его для достижения высоких результатов среди лучших. Поверьте, и спортсменки, и тренерский штаб делают максимально возможное для этого. .

— В начале сезона вы говорили, что целенаправленно готовите Ольгу Подчуфарову к чемпионату мира…

— Пока еще Ольга не восстановилась на сто процентов после того спада, что был у нее в прошлом сезоне. Мы надеемся, что она успеет прийти в себя. Оля может себя хорошо проявить в эстафетах и индивидуальной гонке.

— Означает ли это, что Подчуфарова примет участие в смешанной эстафете?

— Пока я не могу разглашать составы на гонки. Давайте подождем.

— Екатерина Глазырина проводит первый сезон после декретного отпуска. Каковы ее перспективы на чемпионате мира?

— С Катей мы проделали большую работу в подготовительный период, и она была в хорошей форме перед началом сезона. На этапах Кубка мира она не всегда успевала восстанавливаться, но это как раз связано с перерывом из-за декрета. Я считаю, что она показывает достойные результаты и может удивить всех на мировом первенстве.

— Перед мужской сборной России старший тренер Рикко Гросс поставил задачу — две медали чемпионата мира. Какую задачу поставили вы?

— Не хотелось бы оглашать наши медальные цели. Не стоит накручивать девушек за несколько дней до старта. Скажу так: при удачной работе на огневом рубеже всё может получиться. Мы способны порадовать многочисленных болельщиков биатлона в России. Правда, ситуация у нас посложнее, чем у мужской команды. Это стоит учитывать.