Губерниев: Будет странно, если Фуркад не победит на ЧМ по биатлону

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«Две-три медали высшей пробы он должен взять, и будет странно, если он этого не сделает. Норвежцы чуть ли не перед каждой гонкой говорят, что они его обыграют, но я надеюсь, что и наши ребята в личных гонках себя проявят. Чемпионаты “имени Фуркада” уже случались, и в этот раз соперники будут пытаться помешать французу», — приводит слова Губерниева RT.

Также журналист поделился мнением, что Фуркад не потерял желание побеждать, так как с каждым сезоном у него появляется новая мотивация.

Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.