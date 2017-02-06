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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
6 февраля 2017, 22:55 | Биатлон | «Газета.Ру»

Губерниев: Будет странно, если Фуркад не победит на ЧМ по биатлону

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что будет удивлен в том случае, если французский биатлонист Мартен Фуркад останется без золотых наград на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Комментатор Дмитрий <span class=error>Губерниев</span> заявил что будет удивлен в том случае если французский биатлонист Мартен <span class=error>Фуркад</span> останется без золотых наград на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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«Две-три медали высшей пробы он должен взять, и будет странно, если он этого не сделает. Норвежцы чуть ли не перед каждой гонкой говорят, что они его обыграют, но я надеюсь, что и наши ребята в личных гонках себя проявят. Чемпионаты “имени Фуркада” уже случались, и в этот раз соперники будут пытаться помешать французу», — приводит слова Губерниева RT.

Также журналист поделился мнением, что Фуркад не потерял желание побеждать, так как с каждым сезоном у него появляется новая мотивация.

Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
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