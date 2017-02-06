Губерниев: Будет странно, если Фуркад не победит на ЧМ по биатлону
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что будет удивлен в том случае, если французский биатлонист Мартен Фуркад останется без золотых наград на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
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«Две-три медали высшей пробы он должен взять, и будет странно, если он этого не сделает. Норвежцы чуть ли не перед каждой гонкой говорят, что они его обыграют, но я надеюсь, что и наши ребята в личных гонках себя проявят. Чемпионаты “имени Фуркада” уже случались, и в этот раз соперники будут пытаться помешать французу», — приводит слова Губерниева RT.
Также журналист поделился мнением, что Фуркад не потерял желание побеждать, так как с каждым сезоном у него появляется новая мотивация.
Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
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