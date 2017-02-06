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6 февраля 2017, 17:54 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Владимир Брынзак: Трасса в Хохфильцене счастливая для Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подчеркнул, что надеется на успешное выступление своих спортсменов на чемпионате мира-2017, который стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир <span class=error>Брынзак</span> подчеркнул что надеется на успешное выступление своих спортсменов на чемпионате мира-2017 который стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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Вместе с тем, перед командой не ставятся конкретные задачи. Ранее был объявлен состав сборной.

— На чемпионат мира не ставим команде никаких конкретных задач, — приводит Xsport слова Брынзака. — Все понимают, что должны показать тот результат, на который готовы. К счастью, никаких поводов для беспокойства по поводу здоровья ребят нет. Все нормально, все спокойно готовятся. По словам тренеров, Пидгрушная чувствует себя хорошо и готова выступать на чемпионате мира.

Выступления на трассе в Хохфильцене у сборной Украины всегда получались нормальными. Эта трасса счастливая для нас, и я надеюсь, что спортсмены выступят хорошо.

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