Джима, Пидгрушная, Меркушина вошли в состав сборной Украины на ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов Чехии.
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Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. Состав сборной Украины
Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Валентина Семеренко.
Мужчины: Сергей Семёнов, Артём Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Александр Жирный.
Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой.
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