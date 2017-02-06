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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28678581/
6 февраля 2017, 15:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Джима, Пидгрушная, Меркушина вошли в состав сборной Украины на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов Чехии.

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на чемпионат мира который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля сообщает официальный сайт Союза биатлонистов Чехии. Увеличить
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Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. Состав сборной Украины
Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Валентина Семеренко.
Мужчины: Сергей Семёнов, Артём Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Александр Жирный.

Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой.

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