Словения не включила Фака в состав на чемпионат мира-2017
Тренерский штаб сборной Словении огласил состав команды на чемпионат мира-2017 в Хохфильцене, сообщает sloski.si.
На турнир не поедет призер Олимпиады-2010 Яков Фак. В этом сезоне спортсмен провел всего две гонки на этапе Кубка мира Руполбдинге. В спринте он финишировал 56-м, а в преследовании — 50-м.
Состав мужской команды: Клемен Бауэр, Миха Довжан, Ленарт Облак, Рок Трсан.
Состав женской команды: Аня Эржен, Тея Грегорин, Полона Клеменчич, Урска Пойе.
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