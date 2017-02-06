Круглов: Я никогда не скрывал причин своего отъезда с чемпионата мира 2009 года

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов на своём сайте написал: «Почему Николай с тех пор уже на протяжении восьми лет стыдливо избегает темы своего позорного побега?»



«Вы знаете, честно говоря, уже давно не слежу за высказываниями Александра Ивановича. Подобного рода пасквили не имеют под собой никакой реальной основы. Я никогда не скрывал причин своего отъезда с чемпионата мира 2009 года.



В Корее я пробежал всего одну гонку, в которой занял место в седьмом десятке, и это было одним их худших моих выступлений на мировой спортивной арене. На следующий день проснулся с температурой и, как выяснилось уже позднее, с тяжёлой формой ангины. Тогда тренерским штабом было принято решение, что по причине болезни и неудачного выступления накануне, я не смогу принять участия в оставшихся гонках чемпионата мира. Учитывая эти обстоятельства, руководство СБР разрешило мне покинуть расположение сборной и отправиться на лечение в Москву.

Вполне допускаю, что Александр Иванович не был в курсе нюансов моего отъезда из Кореи, так как на тот момент, уже не являлся президентом СБР, не участвовал в принятии оперативных решений и, скорее всего, очень поверхностно владел информацией в отношении российской сборной.



На мой взгляд, подобного рода высказывания в отношении партнёров по команде, коллег и соотечественников — по меньшей мере неэтичны и совершенно точно не делают чести заслуженному человеку", — сказал Круглов в эфире «Спорт FM».