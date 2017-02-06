Без старых дрожжей. Что ждёт женскую сборную на чемпионате мира

Для женской сборной России успехом в Хохфильцене будет завоевание даже всего одной медали. Даже нет, не успехом, а чудом, в которое мы всё же верим, вопреки логике. Весь этот сезон проходил в творческом поиске тренеров сборной. В декабре они сделали ставку на проверенных бойцов, с января стали активно привлекать молодёжь, но она не потянула. В итоге решающий выбор сделали вновь в пользу опыта. Что это означает? Прежде всего что если мы поедем в Корею, молодёжь будет там столь же необстрелянной и неподготовленной, как и два года назад. Но на фоне прошлогоднего норвежского провала медали нужны здесь и сейчас, поэтому выбор тренеров понятен. Отступать дальше некуда.

Татьяна Акимова, 26 лет, 10-е место в общем зачёте КМ

Главные успехи сезона: блестящий этап в Нове-Место, с первой в карьере победой в спринте и подиумом в преследовании. После этого закрепилась в качестве лидера сборной и в топ-10 мирового рейтинга.



Какие гонки побежит: все. Лидер сборной должен принимать участие во всех стартах, тем более что график чемпионата мира не такой жёсткий, как кажется. Шесть стартов за две недели — обычный график на Кубке мира.



На что рассчитывать: в личных гонках может бороться за награды при идеальной стрельбе, но в последнее время её регулярно подводит «стойка», а также совершенно непонятные технические ошибки. В эстафетах оптимально подходит для второго этапа, но пока в сезоне ни разу не показала свой максимум.

Ольга Подчуфарова, 24 года, 33-е место в общем зачёте КМ

Главные успехи сезона: пока попадание в десятку лучших в индивидуальной гонке в Антхольце. Хочется верить, что это начало подъёма формы Подчуфаровой с выходом на пик в Хохфильцене, где она вообще любит и умеет выступать.



Какие гонки побежит: все, кроме масс-старта. В обеих эстафетах оптимальный кандидат на роль забойщицы. Ещё на Рождественской гонке показала, что в контактной борьбе способна быстро и точно стрелять, а на не самом быстром этапе способна держать скорость в стиле Волкова, то есть не больше 20 секунд проигрыша.



На что рассчитывать: думаю, этого не знают и тренеры. По логике сезона — ни на что выдающееся, однако непредсказуемость Подчуфаровой делает её тёмной лошадкой в гонке с четырьмя рубежами.

Екатерина Глазырина, 29 лет, 32-е место в общем зачёте КМ

Главные успехи сезона: эстафета в Антхольце, где отлично проявила себя на третьем этапе и стала сильным звеном команды. В личных стартах похвастать нечем.



Какие гонки побежит: пропустит первую часть чемпионата и выступит в индивидуальной гонке. В случае достойной готовности займёт место на третьем этапе эстафеты.



На что рассчитывать: даже с нулём в «индивидуалке» будет сложно рассчитывать на награды. Если пробежит эстафету на уровне Антхольца, уже оправдает своё включение в команду.

Ирина Старых, 29 лет, без рейтинга

Главные успехи сезона: блестящий чемпионат Европы с четырьмя медалями — три из которых золотые — снял сомнения по включению в состав даже у самых закоренелых скептиков. Вопрос только в том, удержит ли она эту форму до чемпионата мира.



Какие гонки побежит: спринт, преследование, индивидуальную гонку и эстафету. В эстафете идеальный кандидат на позицию финишёра, так как имеет железные нервы и умеет держать скорость на последнем круге.



На что рассчитывать: в гонках с четырьмя рубежами способна бороться за медаль, как Акимова, притом что шанс на стопроцентные попадания у неё гораздо выше. В эстафете если пробежит, как на чемпионате Европы и выпрыгнет из штанов остальная команда, может взять даже медаль.



Светлана Слепцова, 30 лет, 74-е место в общем зачёте КМ

Главные успехи сезона: четыре медали чемпионата Европы, которые позволили ей вскочить на подножку уходящего в Хохфильцен поезда. В Польше мы снова увидели злую, голодную до побед Слепцову с прежними бойцовскими качествами.



Какие гонки побежит: для начала связку спринт — преследование, а дальше в зависимости от результата эстафету. Будет конкурировать с Глазыриной за третий этап, при этом если будет намного меньше её проигрывать ходом, тренеры рискнут.



На что рассчитывать: чуда не произойдёт, и Слепцову образца сезона-2008/09 уже нам не вернуть, но побороться за двадцатку в одной из гонок Света может. Для неё это уже будет возвращением и маленькой победой над собой.