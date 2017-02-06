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6 февраля 2017, 13:02 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Шлезингер и Коукалова вошли в состав сборной Чехии на чемпионат мира-2017

Тренерский штаб сборной Чехии огласил состав команды на чемпионат мира в Хохфильцене, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов Чехии.

Всего в списке десять спортсменов. Турнир стартует 9 февраля смешанной эстафетой.

Состав мужской команды: Михал Крчмарж, Томаш Крупчик, Ондржей Моравец, Михал Шлезингер, Адам Вацлавик.

Состав женской команды: Габриэла Коукалова, Луция Харватова, Джессика Йислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова.
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