Кто едет в Хохфильцен за золотом?

В ожидании главных соревнований сезона «СЭ» рассказывает о биатлонистках, которые будут претендовать на награды чемпионата мира в Австрии, а также о тех, кто способен удивить.

ФАВОРИТКИ.

Мари ДОРЕН-АБЕР.

Карьера французской биатлонистки и прежде могла считаться вполне успешной, но новыми красками она заиграла после того, как Дорен-Абер стала мамой и вернулась на лыжню. Четыре медали в Контиолахти-2015, шесть — в Холменколлене-2016… Сколько наград с собой готова увезти титулованная спортсменка из Хохфильцена? Судя по тому, как сложились для нее декабрь и январь, где она собрала уже восемь медалей в разных гонках, Мари будет и на этот раз бороться за самые высокие места. Пожалуй, Дорен-Абер можно назвать одной из главных фавориток, несмотря на то, что в общем зачете Кубка мира она идет лишь четвертой.

Лаура ДАЛЬМАЙЕР.

Действующий лидер женского общего зачета, 23-летняя немка уже давно не привыкла слышать упоминания своей фамилии с эпитетом «молодая». На прошлогоднем чемпионате мира она чуть уступила Дорен-Абер по количеству наград. В этом году Лаура решила штурмовать параллельным курсом и общий зачет, где со времен Магдалены Нойнер на первой строчке не мелькало немецкого флага. Дальмайер одержала уже семь побед на этапах Кубка мира в личных и командных гонках. Худшим результатом за сезон было седьмое место в гонке преследования.

Габриэла КОУКАЛОВА.

Чешка сменила одну букву в фамилии, став супругой бадминтониста, но не сменила свою привычку демонстрировать уверенные результаты. И если в начале прошлого сезона о своей возможности побороться за Большой хрустальный глобус она отзывалась неуверенно, то после успеха в борьбе за трофей почувствовала себя совсем по-иному. Но все помнят, что в прошлом сезоне Габриэла ни с одного этапа Кубка мира не уезжала без наград, но провалилась на чемпионате мира в Холменколлене. Возможно, эта история мотивирует спортсменку не повторить прежних ошибок.

Кайса МЯКЯРЯЙНЕН.

Финская биатлонистка ежегодно попадает во все топы фаворитов. К тому же Макарайнен — лидер на лыжне, и если у нее в складывается стрельба, то она всякий раз готова бороться за подиум. При этом на главных стартах ей, случается, не везет. Так обладательница двух Больших хустальных глобусов на домашнем чемпионате мира в Контиолахти два года назад зацепила лишь бронзу индивидуальной гонки — той самой, которую выиграла Екатерина Юрлова. Год спустя финка вернулась из Холменколлена с единственным третьим местом в масс-старте. Текущий сезон складывается для 34-летней биатлонистки неплохо, особенно удалось выступление в Рупольдинге, где она завоевала две золотые награды.

Доротея ВИРЕР.

Свою первую медаль чемпионата мира в личных гонках итальянка завоевала всего год назад, когда в Холменколлене стала второй в гонке преследования. В прошлом же году появилось и первое личное золото в ее коллекции с Кубка мира, кроме того, итальянка осталась третьей в тотале. В текущем сезоне Вирер также записала на свой счет несколько успешных гонок. В этом году итальянка настроена бороться за золото — единственную недостающую в ее коллекции медаль с чемпионатов мира.

В ОЖИДАНИИ СЮРПРИЗОВ.

Ирина СТАРЫХ.

Отбывшую трехлетнюю дисквалификацию российскую биатлонистку едва ли можно однозначно причислить к фаворитам чемпионата. Да, позади успешные гонки на этапе Кубка IBU и триумфальное возвращение на чемпионате Европы. Но скорости на этих стартах были пониже, а усталость за серию гонок накопилась. С другой стороны, Ирина доказала, что ни дисквалификация, ни непростое возвращение в строй ее не сломили. В случае грамотной подводки спортсменка способна побороться с лидерами на равных.

Татьяна АКИМОВА.

В этом сезоне Акимова уже удивляла. Не сказать, что ее успех шокировал — от перспективной российской спортсменки, новичка года IBU по итогам 2015/16, ждали результатов. Но едва ли кто-то мог подумать, что медали в ее коллекции появятся столь быстро — на этапе в чешском Нове-Место Акимова победила в спринте и стала бронзовым призером гонки преследования. С тех пор в личных гонках она, за исключением одного раза, не выпадала из топ-16. Очевидно, что стабильность окончательно придет к Татьяне уже в ближайшем будущем, а пока именно этот фактор и делает Акимову загадкой для соперников.

Дарья ДОМРАЧЕВА.

В общем зачете Кубка мира белоруска, еще пару лет назад триумфально выигрывавшая трофей за трофеем, сейчас занимает скромную 56-ю строчку… Предыдущие полтора сезона Дарья пропускала, за это время она успела отдохнуть и восстановиться, подарить Оле-Эйнару Бьорндалену дочерь Ксению и вернуться в январе в большой биатлон. С одной стороны, невысокие результаты, показанные на этапах Кубка мира в этом году, показатель того, что Домрачева точно не будет явной фавориткой личных гонок. С другой же стороны, у спортсменки было время набрать кондиции к Хохфильцену.

Анна ФРОЛИНА (Корея).