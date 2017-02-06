Кто едет в Хохфильцен за золотом?
9 февраля в Австрии стартует чемпионат мира.
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В ожидании главных соревнований сезона «СЭ» рассказывает о биатлонистках, которые будут претендовать на награды чемпионата мира в Австрии, а также о тех, кто способен удивить.
ФАВОРИТКИ.
Мари
Карьера французской биатлонистки и прежде могла считаться вполне успешной, но новыми красками она заиграла после того, как
Лаура ДАЛЬМАЙЕР.
Действующий лидер женского общего зачета, 23-летняя немка уже давно не привыкла слышать упоминания своей фамилии с эпитетом «молодая». На прошлогоднем чемпионате мира она чуть уступила
Габриэла КОУКАЛОВА.
Чешка сменила одну букву в фамилии, став супругой бадминтониста, но не сменила свою привычку демонстрировать уверенные результаты. И если в начале прошлого сезона о своей возможности побороться за Большой хрустальный глобус она отзывалась неуверенно, то после успеха в борьбе за трофей почувствовала себя совсем
Кайса МЯКЯРЯЙНЕН.
Финская биатлонистка ежегодно попадает во все топы фаворитов. К тому же Макарайнен — лидер на лыжне, и если у нее в складывается стрельба, то она всякий раз готова бороться за подиум. При этом на главных стартах ей, случается, не везет. Так обладательница двух Больших хустальных глобусов на домашнем чемпионате мира в Контиолахти два года назад зацепила лишь бронзу индивидуальной гонки — той самой, которую выиграла Екатерина Юрлова. Год спустя финка вернулась из Холменколлена с единственным третьим местом в
Доротея ВИРЕР.
Свою первую медаль чемпионата мира в личных гонках итальянка завоевала всего год назад, когда в Холменколлене стала второй в гонке преследования. В прошлом же году появилось и первое личное золото в ее коллекции с Кубка мира, кроме того, итальянка осталась третьей в тотале. В текущем сезоне Вирер также записала на свой счет несколько успешных гонок. В этом году итальянка настроена бороться за золото — единственную недостающую в ее коллекции медаль с чемпионатов мира.
В ОЖИДАНИИ СЮРПРИЗОВ.
Ирина СТАРЫХ.
Отбывшую трехлетнюю дисквалификацию российскую биатлонистку едва ли можно однозначно причислить к фаворитам чемпионата. Да, позади успешные гонки на этапе Кубка IBU и триумфальное возвращение на чемпионате Европы. Но скорости на этих стартах были пониже, а усталость за серию гонок накопилась. С другой стороны, Ирина доказала, что ни дисквалификация, ни непростое возвращение в строй ее не сломили. В случае грамотной подводки спортсменка способна побороться с лидерами на равных.
Татьяна АКИМОВА.
В этом сезоне Акимова уже удивляла. Не сказать, что ее успех шокировал — от перспективной российской спортсменки, новичка года IBU по итогам 2015/16, ждали результатов. Но едва ли
Дарья ДОМРАЧЕВА.
В общем зачете Кубка мира белоруска, еще пару лет назад триумфально выигрывавшая трофей за трофеем, сейчас занимает скромную 56-ю строчку… Предыдущие полтора сезона Дарья пропускала, за это время она успела отдохнуть и восстановиться, подарить
Анна ФРОЛИНА (Корея).
Лучший результат
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