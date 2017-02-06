Васильев: Российские биатлонисты могут взять более одного золота на ЧМ в Хохфильцене

Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля. В состав мужской сборной России попали: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин. У женщин на турнире выступят: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.

«В мужской сборной есть, из кого выбирать. Плюс ребята поувереннее себя чувствуют (чем женщины). Также на чемпионате мира все начинается с нуля. Я надеюсь, что кто-то из ребят проявит себя на чемпионате мира, — сказал Васильев по телефону. — Нет у нас какого-то медального плана, но мы можем завоевать золотую медаль и даже при удачном стечении обстоятельств не одну. Другое дело — нужно выполнить то, чему учили. Плюс не надо обращать внимания ни на кого и ни на что».

На мировом первенстве 2016 года сборная России показала свой худший результат в истории, не завоевав медалей в норвежском Холменколлене.