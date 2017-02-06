Васильев: Российские биатлонисты могут взять более одного золота на ЧМ в Хохфильцене
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Биатлонисты сборной России способны завоевать более одной золотой медали на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля. В состав мужской сборной России попали: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин. У женщин на турнире выступят: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.
«В мужской сборной есть, из кого выбирать. Плюс ребята поувереннее себя чувствуют (чем женщины). Также на чемпионате мира все начинается с нуля. Я надеюсь, что
На мировом первенстве 2016 года сборная России показала свой худший результат в истории, не завоевав медалей в норвежском Холменколлене.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter