Украинские биатлонисты выиграли «бронзу» Универсиады
На Универсиаде в Алматы украинские биатлонисты завоевали бронзовую медаль.
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Наша команда в составе — Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко, Артем Тищенко — финишировала третьей в смешанной эстафете, сообщает «Сегодня».
Побороться за более высокие места нашим биатлонистам помешала плохая стрельба — круг штрафа и одиннадцать дополнительных патронов.
Смешанная эстафета:
1. Россия — 1:14.37,8 (0+6)
2. Казахстан — +30,6 (1+9)
3. Украина — +2.32,6 (1+11).
Фото: Twitter.
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