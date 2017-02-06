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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28673213/
6 февраля 2017, 9:59 | Биатлон | Comments.ua

Украинские биатлонисты выиграли «бронзу» Универсиады

На Универсиаде в Алматы украинские биатлонисты завоевали бронзовую медаль.

На Универсиаде в <span class=error>Алматы</span> украинские биатлонисты завоевали бронзовую медаль. Увеличить
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Наша команда в составе — Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко, Артем Тищенко — финишировала третьей в смешанной эстафете, сообщает «Сегодня».

Побороться за более высокие места нашим биатлонистам помешала плохая стрельба — круг штрафа и одиннадцать дополнительных патронов.

Смешанная эстафета:

1. Россия — 1:14.37,8 (0+6)
2. Казахстан — +30,6 (1+9)
3. Украина — +2.32,6 (1+11).

Фото: Twitter.

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