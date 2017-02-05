Фролина: В РФ, чтобы попасть в сборную, надо быть на голову сильнее остальных

В 2010-м начался спад, а в 2016-м Анна вернулась в биатлон, но в составе сборной Южной Кореи. Как и почему это произошло, рассуждает сама Фролина.



«Я получила возможность планировать свою жизнь. Знаю, когда и где у меня тренировочные сборы, когда чемпионат мира, какие после него будут перелёты, какие дистанции предстоит бежать, на каких этапах. Однозначно стало меньше стресса, нежели раньше, когда я понимала, что по итогам даже одной единственной гонки я могу как продолжить выступления на Кубке мира, так и вообще отправиться домой в Россию, не попав даже на этапы Кубка IBU. Или даже выполнив все критерии отбора, никуда не отобраться.



Я сейчас не жалуюсь и никого не виню, говорю лишь о том, что в России просто объективно сложилась такая ситуация: биатлонисток в стране много, все примерно равны по силам, все хотят попасть в команду. Я просто слишком поздно осознала, что в России, чтобы гарантированно попадать в команду, надо думать не о критериях отбора, а о том, чтобы быть на голову сильнее остальных.

Считаю, что решение вернуться стало совершенно правильным. Не хочу жить с ощущением, что меня сломали. Необходимость пахать меня не пугает, хотя, признаться, когда становится совсем уж тяжело, думаю: «Сколько же я в своей жизни напахала, когда это уже кончится?»



Я просто, наверное, не могу без биатлона, не представляю без него своей жизни. Плюс — недосказанность, ощущение, что я так и не сделала в спорте того, на что способна. Это на самом деле и было главной причиной моего согласия выступать за Корею. Благодаря этой стране я теперь по-прежнему могу стремиться к цели и мечтать о том, что когда-нибудь эту цель достигну. Даже по ночам снится: я бегу, бегу, бегу — и всех обгоняю. Это паранойя, да? На самом деле я просто очень хочу окончательно для себя прояснить: способна я на это, или нет. Хочется верить, что способна", — приводит слова Фролиной «Спорт-экспресс».