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5 февраля 2017, 18:46 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на тренировке сборной Франции

Сборная Франции завершила тренировочный сбор перед чемпионатом мира-2017, который проходил в Италии, сообщает ledauphine.com.

Команда провела два контрольных старта. Спортсмены сначала выступили в стрелковых соревнованиях, по итогам которых был сформирован стартовый протокол на гонку преследования.

Преследование выиграл Мартен Фуркад, вторым стал Фабьен Клод, третим — Симон Фуркад. Сегодня команда отправится в Хохфильцен, где 9 февраля стартует чемпионат мира. Лидер команды полетит в Мюнхен, где примет участие в мероприятии одного из спонсоров, а затем присоединится к сборной.
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