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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28667922/
5 февраля 2017, 15:34 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Перед ЧМ по биатлону надо устранить проблемы со скоростью

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, как прошёл девятидневный сбор вместе с белоруской Дарьей Домрачевой в Антхольце.

«Я провёл все тренировки, как было запланировано. У меня в этом сезоне иногда были проблемы со скоростью, которые надо устранить перед чемпионатом мира. Я хорошо подготовился, но мне нужно будет провести ещё несколько тренировок перед спринтом в Хохфильцене», — приводит слова Бьорндалена VG.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Хозфильцене с 9 по 19 февраля.
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