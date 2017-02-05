Бьорндален: Перед ЧМ по биатлону надо устранить проблемы со скоростью

«Я провёл все тренировки, как было запланировано. У меня в этом сезоне иногда были проблемы со скоростью, которые надо устранить перед чемпионатом мира. Я хорошо подготовился, но мне нужно будет провести ещё несколько тренировок перед спринтом в Хохфильцене», — приводит слова Бьорндалена VG.



Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Хозфильцене с 9 по 19 февраля.