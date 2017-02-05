Российские биатлонисты завоевали золото зимней Универсиады в смешанной эстафете
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Сборная России по биатлону завоевала золотые медали зимней Универсиады-2017, которая проходит в Алма-Ате, в смешанной эстафете.
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В воскресенье россияне Лариса Куклина, Ольга Шестерикова, Семен Сучилов и Сергей Корастылев пробежали дистанцию эстафеты с общим временем 1 час 14 минут 37,8 секунды, использовав шесть дополнительных патронов на огневых рубежах, но при этом обошлись без штрафных кругов.
Второе место заняла сборная Казахстана с отставанием 30,6 секунды при одном штрафном круге и 9 промахах. Третьими стали биатлонисты сборной Украины (+2 минуты 32,6 секунды, 1 штрафной круг, 11 промахов).
Российские биатлонисты положили в копилку сборной 17-е золото Универсиады.
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