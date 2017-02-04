Соревнования на чемпионат и Кубок России по биатлону в Тюмени отменены из-за морозов
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Соревнования на чемпионат и Кубок России по биатлону, которые должны были пройти в Тюмени с 6 по 13 февраля, отменены
из-за морозов. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
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«Союз биатлонистов России информирует вас, что в связи с неблагоприятными условиями — усиление мороза — чемпионат России и Кубок России в Тюмени отменяются. О месте и сроках проведения соревнования будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в Тюмени, начиная с 6 февраля, начнется похолодание. Ожидается, что температура в течение недели будет опускаться до -33 градусов.
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