Соревнования на чемпионат и Кубок России по биатлону в Тюмени отменены из-за морозов

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«Союз биатлонистов России информирует вас, что в связи с неблагоприятными условиями — усиление мороза — чемпионат России и Кубок России в Тюмени отменяются. О месте и сроках проведения соревнования будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Тюмени, начиная с 6 февраля, начнется похолодание. Ожидается, что температура в течение недели будет опускаться до -33 градусов.