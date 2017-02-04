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4 февраля 2017, 18:32 | Биатлон | Р-Спорт

Российский биатлонист Поршнев выиграл спринт на юниорском первенстве Европы

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Россиянин Никита Поршнев стал победителем спринтерской гонки на юниорском первенстве Европы по биатлону, которое проходит в чешском Нове-Место.

Поршнев в субботу преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут 26,8 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место занял австриец Себастьян Триксль (+1,4 секунды; 1 промах), третьим стал украинец Антон Дудченко (+7,5; 0 промахов).

У женщин победительницей спринта стала чешка Маркета Давидова со временем 22 минуты 24,2 секунды и одним промахом, а второе место заняла россиянка Валерия Васнецова с отставанием от лидера в 17,8 секунды с одним промахом. Третьей стала полька Камила Жук (+25,7; 1).
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