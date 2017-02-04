Поршнев победил в спринте на юниорском чемпионате Европы по биатлону в Чехии
Россиянин Никита Поршнев победил в спринте на юниорском чемпионате Европы по биатлону в
Нове-Место.
Второе место занял австриец Себастьян Триксль, а третьим стал украинец Антон Дудченко.
Первенство Европы.
Юниоры. Спринт, 10 км
1. Никита Поршнев (Россия) — 27.26,8 (1).
2. Себастьян Триксль (Австрия) — +1,4 (1).
3. Антон Дудченко (Украина) — +7,5 (0)…
14. Василий Томшин (Россия) — +1.01,7 (2)…
23. Александр Насекин (Россия) — +1.20,3 (0)…
29. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.46,2 (3)…
46. Семён Бей (Россия) — +2.44,6 (3)…
53. Никита Лобастов (Россия) — +3.00,7 (4)…
64. Игорь Малиновский (Россия) — +3.27,6 (5).
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