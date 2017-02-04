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4 февраля 2017, 16:40 | Биатлон | Р-Спорт

Соревнования в рамках чемпионата и Кубка РФ в Тюмени отменены из-за непогоды

Соревнования в рамках чемпионата и Кубка России в Тюмени отменены из-за плохих погодных условий, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Старты в Тюмени должны были пройти с 6 по 13 февраля.

«В связи с неблагоприятными условиями (усиление мороза) чемпионат России и кубок России в Тюмени отменяются. О месте и сроках проведения соревнования будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении СБР.
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