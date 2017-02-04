Соревнования в рамках чемпионата и Кубка РФ в Тюмени отменены из-за непогоды

Старты в Тюмени должны были пройти с 6 по 13 февраля.

«В связи с неблагоприятными условиями (усиление мороза) чемпионат России и кубок России в Тюмени отменяются. О месте и сроках проведения соревнования будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении СБР.