Махамбетов проиграл Т. Бё на финише гонки преследования в Осрблье и стал третьим
Россиянин Тимур Махамбетов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU по биатлону в Осрблье.
Тимур, ставший в спринте пятым, на финише уступил норвежцу Тарьею Бё. Победил ещё один представитель Норвегии Кристоффер Скьелвик, а победитель спринта россиянин Алексей Волков финишировал четвёртым.
Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Осрблье, Словакия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Кристоффер Скьелвик (Норвегия) — (0).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +14,5 (2).
3. Тимур Махамбетов (Россия) — +14,6 (1).
4. Алексей Волков (Россия) — +40,7 (1)…
10. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.03,3 (6)…
17. Юрий Шопин (Россия) — +2.35,3 (4)…
21. Алексей Слепов (Россия) — +2.56,8 (5).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter