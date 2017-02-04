Махамбетов проиграл Т. Бё на финише гонки преследования в Осрблье и стал третьим

Тимур, ставший в спринте пятым, на финише уступил норвежцу Тарьею Бё. Победил ещё один представитель Норвегии Кристоффер Скьелвик, а победитель спринта россиянин Алексей Волков финишировал четвёртым.



Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Осрблье, Словакия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км



1. Кристоффер Скьелвик (Норвегия) — (0).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — +14,5 (2).

3. Тимур Махамбетов (Россия) — +14,6 (1).

4. Алексей Волков (Россия) — +40,7 (1)…

10. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.03,3 (6)…

17. Юрий Шопин (Россия) — +2.35,3 (4)…

21. Алексей Слепов (Россия) — +2.56,8 (5).