Васнецова — вторая в спринте на юниорском чемпионате Европы по биатлону
Россиянка Валерия Васнецова заняла второе место в спринте на чемпионате Европы по биатлону среди юниоров в
Нове-Место.
Победила чешка Маркета Давыдова, а замкнула тройку призёров полька Камила Жук.
Биатлон. Первенство Европы.
Юниорки. Спринт, 7,5 км
1. Маркета Давыдова (Чехия) — 22.24,2 (1).
2. Валерия Васнецова (Россия) — +17,8 (1).
3. Камила Жук (Польша) — +25,7 (1).
4. Ксения Жужгова (Россия) — +26,3 (0)…
15. Екатерина Мошкова (Россия) — +1.01,6 (2)…
17. Наталья Ушкина (Россия) — +1.14,1 (2)…
23. Людмила Улыбина (Россия) — +1.40,1 (2)…
30. Елизавета Каплина (Россия) — +1.59,0 (3).
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