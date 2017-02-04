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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28662151/
4 февраля 2017, 14:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Васнецова — вторая в спринте на юниорском чемпионате Европы по биатлону

Россиянка Валерия Васнецова заняла второе место в спринте на чемпионате Европы по биатлону среди юниоров в Нове-Место.

Победила чешка Маркета Давыдова, а замкнула тройку призёров полька Камила Жук.

Биатлон. Первенство Европы. Нове-Место, Чехия
Юниорки. Спринт, 7,5 км

1. Маркета Давыдова (Чехия) — 22.24,2 (1).
2. Валерия Васнецова (Россия) — +17,8 (1).
3. Камила Жук (Польша) — +25,7 (1).
4. Ксения Жужгова (Россия) — +26,3 (0)…
15. Екатерина Мошкова (Россия) — +1.01,6 (2)…
17. Наталья Ушкина (Россия) — +1.14,1 (2)…
23. Людмила Улыбина (Россия) — +1.40,1 (2)…
30. Елизавета Каплина (Россия) — +1.59,0 (3).
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