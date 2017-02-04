Биатлонистка Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Поклюке

Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира по биатлону сезона-2010/11 Тарьей Бё оценил своё выступление в спринте на этапе Кубка IBU в Осрблье, где он занял шестое место.