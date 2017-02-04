Т. Бё: Думаю, смогу скинуть минуту ходом за следующую неделю
Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира по биатлону сезона-2010/11 Тарьей Бё оценил своё выступление в спринте на этапе Кубка IBU в Осрблье, где он занял шестое место.
Напомним, что Тарьей впервые в этом сезоне вышел на дистанцию.
«Честно говоря, всё сложилось для меня даже лучше, чем я ожидал. Я ставил задачу как можно лучше отработать на рубежах, потому что не знал, чего ждать от себя на трассе. А оказалось, что я здорово отработал ходом, но допустил промахи. Теперь надо работать, чтобы через неделю скинуть со своего результата минуту. Думаю, мне это удастся», — приводит слова Бё TV2.
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