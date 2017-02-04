Красноярец стал чемпионом Универсиады-2017
На огневых рубежах красноярец, единственный из 51-го участника гонки, отстрелял на «ноль».
В Алматы, на Зимней универсиаде 2017 года, красноярский биатлонист — представитель краевой Академии биатлона, выпускник Красноярского педагогического университета Сергей Корастылев выиграл золото в гонке преследования. Как сообщили в
На огневых рубежах красноярец, единственный из 51-го участника гонки, отстрелял на «ноль».
«Перед гонкой прошел дождь, трасса немного заглянцевалась, была скользкая, — прокомментировал свою победу
Вторым финишировал Дмитрий Иванов с тремя промахами, третьим — Семен Сучилов с двумя.
В Крайспорте отметили, что Сергей Корастылев на Зимней универсиаде-2017 уже завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке. В спринте он финишировал восьмым.
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