В Норвегии считают, что IBU должен надавить на ВАДА

По ее словам, IBU может надавить на ВАДА, чтобы увеличить максимальный срок дисквалификации за употребление допинга, который сейчас составляет 4 года. до 8 лет.

— Мы поддерживаем принципы, которые озвучили спортсмены, — приводит Aftenposten слова Ронтун. — Но считаем, что они не могут быть выполнены незамедлительно. IBU не имеет права изменять правила по собственному усмотрению, если это противоречит кодексу ВАДА. Но у союз должен оказать влияние на антидопнговое агентство, чтобы был увеличен срок дисквалификации спортсменов за употребление допинга.