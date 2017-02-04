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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28659664/
4 февраля 2017, 10:21 | Биатлон | Спорт-Экспресс

В Норвегии считают, что IBU должен надавить на ВАДА

Генеральный секретарь Ассоциации биатлона Норвегии Рэйчел Ронтун отметила, что IBU не сможет незамедлительно выполнить все требования спортсменов относительно ужесточения санкций за нарушение антидопинговых правил.

По ее словам, IBU может надавить на ВАДА, чтобы увеличить максимальный срок дисквалификации за употребление допинга, который сейчас составляет 4 года. до 8 лет.

— Мы поддерживаем принципы, которые озвучили спортсмены, — приводит Aftenposten слова Ронтун. — Но считаем, что они не могут быть выполнены незамедлительно. IBU не имеет права изменять правила по собственному усмотрению, если это противоречит кодексу ВАДА. Но у союз должен оказать влияние на антидопнговое агентство, чтобы был увеличен срок дисквалификации спортсменов за употребление допинга.
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Новости Биатлона

IBU не увеличит сроки дисквалификаций за допинг на внеочередном конгрессе

IBU не увеличит сроки дисквалификаций за допинг на внеочередном конгрессе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) на внеочередном конгрессе организации не сможет принять требование спортсменов и увеличить сроки дисквалификаций за употребление допинга. Об этом сообщил глава IBU Андерс Бессеберг, слова которого приводит норвежское издание Aftenposten.
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