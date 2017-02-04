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4 февраля 2017, 2:14 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачева вошла в состав сборной Беларуси на чемпионат мира

Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева включена в предварительный состав сборной Беларуси на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает Sputnik Беларусь.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева включена в предварительный состав сборной <span class=error>Беларуси</span> на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия) сообщает Sputnik <span class=error>Беларусь</span>. Увеличить
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Предварительный состав сборной Беларуси:

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева.

Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.

Чемпионат мира по биатлону стартует в Хохфильцене (Австрия) 9 февраля, завершатся соревнования 19 февраля.
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