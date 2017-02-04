Домрачева вошла в состав сборной Беларуси на чемпионат мира
Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева включена в предварительный состав сборной Беларуси на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает Sputnik Беларусь.
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Предварительный состав сборной Беларуси:
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева.
Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.
Чемпионат мира по биатлону стартует в Хохфильцене (Австрия) 9 февраля, завершатся соревнования 19 февраля.
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