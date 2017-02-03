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3 февраля 2017, 16:46 | Биатлон | ТАСС

Российский биатлонист Волков стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Алексей Волков занял первое место в спринте на этапе Кубка IBU, который проходит в словацком Осрблье. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 41,8 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Третьим стал еще один представитель России Дмитрий Малышко. Увеличить
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Вторым стал норвежец Фредрик Гьесбакк (отставание 4,6 секунды; 0 промахов), третье время показал еще один представитель России Дмитрий Малышко (+6,2; 1). Россиянин Тимур Махамбетов стал пятым (+21,6; 0), Алексей Слепов — 13-м (+49,1; 3), Юрий Шопин — 15-м (+50,5; 0), Петр Пащенко — 48-м (+2.59,1; 4).

Этап Кубка IBU в Словакии завершится 4 февраля.
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