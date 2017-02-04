Лукашенко: Господдержка биатлона? После ЧМ посмотрим
Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках «Большого разговора» ответил на вопрос главного редактора «Прессбола» о господдержке спорта в непростых экономических условиях.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Экономически этот год будет не хуже, чем предыдущий. Поэтому, если все будет хорошо, мы сохраним тот же уровень господдержки спорта. И клубы тоже будут работать в рамках указа о господдержке. Вот, например, БАТЭ можно уже не поддерживать. Анатолий Анатольевич (Капский — прим.) может с завода
Есть другая ситуация — биатлон. Он у нас не нищенствует, у биатлонистов отличная база. А ситуация… Тренера наняли — не подошел. На что я и сказал министру, что так и портфель можно потерять. Вот поговорил я с министром МВД после матча «Динамо» Минск — «Динамо» Рига. И что? В последней игре с «Автомобилистом» просто молодцы. Их там плавили
Поддерживать спорт, конечно, будем. Но главное — результат. Золото, серебро, бронза. Ко мне приходили и предлагали: давайте окажем поддержку тому виду, этому. А я говорю: давайте поможем всем. Но потом будем смотреть по результатам. Пусть даже это популярный вид, который должен вроде приносить результат.
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