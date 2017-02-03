«Надоел до тошноты». Как Фуркад убивает биатлон

Беспросветная монархия

Ещё два-три года назад интерес к женскому биатлону был не сравним с мужским. С уходом Магдалены Нойнер и Туры Бергер всё соперничество на лыжне свелось к противостоянию двух спортсменок — Дарьи Домрачевой и Кайсы Мякяряйнен. Своим соперницам они везли на лыжне трамвайную остановку, а потому те могли рассчитывать на успех только в случае их особой щедрости. В нынешнем сезоне ситуация изменилась в корне. Борьбу за Кубок мира ведут минимум четыре спортсменки, и исход их борьбы, не исключено, решится лишь в последней гонке сезона. Претенденток на медали чемпионата мира ещё больше. Даже наша тёмная лошадка Татьяна Акимова по ходу сезона успела отметиться победой.

Мужской биатлон сейчас переживает худшие времена в истории. Гонку можно не смотреть, потому что с 70-процентой вероятностью победит Мартен Фуркад. В этом сезоне он выиграл 10 гонок из 15 и нацелился на, казалось бы, вечный рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена. Соперники получают шансы только в случае его грубых ошибок, как, например, три промаха в спринте в Оберхофе или в Антхольце, где Мартену никогда не нравилось. Самое страшное, что и в ближайшие годы на горизонте не видно достойного противовеса мегафранцузу. Йоханнес Бё, которого в соперники прочил сам Бьорндален, в этом году разболелся, и есть лишь слабая надежда, что к чемпионату мира он подойдёт в боеспособном состоянии. Остальные соперники — люди одного поколения с Фуркадом, а потому вряд ли его переживут. Остаётся надежда, что после Олимпиады в Корее он утолит свой голод побед и решит по примеру Магдалены Нойнер повесить винтовку на гвоздь.

Почему Фуркад хуже Бьорндалена

Вы скажете, что в истории биатлона уже был такой «доминатор» — выигравший более 90 гонок Уле-Эйнар Бьорндален, до главного рекорда которого Фуркаду ещё пахать, как рабу на галерах. Но в те годы у Великого и Ужасного был достойный противовес в лице Рафаэля Пуаре. Дуэль стремительного норвежца и сбалансированного француза стала «классикой» биатлона 2000-х, у которой болельщики со стажем до сих пор вспоминают с содроганием и жалеют, что тех времён уже не вернуть. Бьорндален был крайне нестабильным стрелком и куда чаще делал соперникам поблажки, чем его преемник.



Достаточно посмотреть статистику. Лишь свои последние два Кубка в 34 и 35 лет Уле-Эйнар завоевал за явным преимуществом, так как к тому времени его визави повесил винтовку на гвоздь. В остальных четырёх случаях борьба продолжалась до последних гонок. Фуркад же штампует победы одна за другой и убивает интригу уже за пару этапов до конца сезона. Так какой смысл будет смотреть заключительные скандинавские этапы, если всё уже решено?





Позёрство на грани издевательства

При этом Бьорндален даже во время своих самых громких побед вёл себя на трассе по-скандинавски сдержанно и достойно. Максимум, что мог позволить себе, — поднятый вверх кулак и флаг на финише эстафеты. Фуркад ведёт себя вызывающе во всём, начиная от позёрства прямо на стрельбище, где он демонстрирует всем своим видом, что его величество уже победило и последний круг может идти пешком, и заканчивая пересечением финишной прямой вперёд пятой точкой. Недалёк тот день, когда Мартен будет финишировать ползком или на четвереньках.



Самое печальное в этом то, что и предстоящий чемпионат мира пройдёт под знаком Фуркада. Из шести гонок, в которых он может принять участие, он способен выиграть четыре, а оставшиеся две — это крохи с барского стола, за которые будут цепляться Антон Шипулин и Эмиль Хегле Свендсен, Симон Шемпп и младший Бё. Скажите, вам интересно будет смотреть такой театр одного героя, пусть даже в исполнении самого гениального биатлониста современности?

Зрители против

Тем болельщикам, которые ездят на этапы Кубка мира, это точно не по нраву. В Оберхофе мне рассказывали, как немецкие болельщики просто заходились в восторге, когда Фуркад промазал трижды. И это при том, что в Германии культура боления всегда на высоте и немцы ведут себя сдержанно и уважительно по отношению ко всем соперникам. Второй случай произошёл в Рупольдинге, когда уже русские болельщики радовались за Шемппа и Эрика Лессера, обставивших француза на финише. «Если не наши ребята, то пусть хоть немцы, ведь Фуркад надоел всем нам до тошноты», — объяснил мне свой выбор один постоянных участников выездов.



Сильных, доминирующих чемпионов не любят всегда, тем более с зашкаливающей самооценкой. А потому можно предположить, что в Хохфильцене российские, немецкие и норвежские болельщики объединятся против француза. И будем надеяться, эта совместная поддержка поможет его победить хотя бы несколько раз. Ведь без интриги мужской биатлон умрёт окончательно.