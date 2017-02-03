«Надоел до тошноты». Как Фуркад убивает биатлон
Русские, немцы и норвежцы в Хохфильцене будут болеть против Фуркада, потому что он своей манией величия убивает биатлон. И всем надоел.
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Беспросветная монархия
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Мужской биатлон сейчас переживает худшие времена в истории. Гонку можно не смотреть, потому что с 70-процентой вероятностью победит Мартен Фуркад. В этом сезоне он выиграл 10 гонок из 15 и нацелился на, казалось бы, вечный рекорд
Почему Фуркад хуже Бьорндалена
Вы скажете, что в истории биатлона уже был такой «доминатор» — выигравший более 90 гонок
Достаточно посмотреть статистику. Лишь свои последние два Кубка в 34 и 35 лет
Позёрство на грани издевательства
При этом Бьорндален даже во время своих самых громких побед вёл себя на трассе
Самое печальное в этом то, что и предстоящий чемпионат мира пройдёт под знаком Фуркада. Из шести гонок, в которых он может принять участие, он способен выиграть четыре, а оставшиеся две — это крохи с барского стола, за которые будут цепляться Антон Шипулин и Эмиль Хегле Свендсен, Симон Шемпп и младший Бё. Скажите, вам интересно будет смотреть такой театр одного героя, пусть даже в исполнении самого гениального биатлониста современности?
Зрители против
Тем болельщикам, которые ездят на этапы Кубка мира, это точно не по нраву. В Оберхофе мне рассказывали, как немецкие болельщики просто заходились в восторге, когда Фуркад промазал трижды. И это при том, что в Германии культура боления всегда на высоте и немцы ведут себя сдержанно и уважительно по отношению ко всем соперникам. Второй случай произошёл в Рупольдинге, когда уже русские болельщики радовались за Шемппа и Эрика Лессера, обставивших француза на финише. «Если не наши ребята, то пусть хоть немцы, ведь Фуркад надоел всем нам до тошноты», — объяснил мне свой выбор один постоянных участников выездов.
Сильных, доминирующих чемпионов не любят всегда, тем более с зашкаливающей самооценкой. А потому можно предположить, что в Хохфильцене российские, немецкие и норвежские болельщики объединятся против француза. И будем надеяться, эта совместная поддержка поможет его победить хотя бы несколько раз. Ведь без интриги мужской биатлон умрёт окончательно.
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